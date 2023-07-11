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قوات الاحتـلال تغـلق حاجـز حوارة جنوب نابلس مع تجمع للمستوطنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:03 م
11 يوليو 2023
قوات الاحتـلال تغـلق حاجـز حوارة جنوب نابلس مع تجمع للمستوطنين
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