احصائية صادمة: غالبية المطلقات في الأردن تحت سن الـ 30

كشف المجلس الأعلى للسكان الأردني ان %54 من النساء اللاتي وقع عليهن الطلاق في الأردن تقل أعمارهن عن 30 عاماً.

وأكدت الاحصائيات الدولية أن الأردن احتل المرتبة 58 عالميا بمعدلات الطلاق.

وقال تقرير صادر عن المجلس المذكور أن 28% من حالات الطلاق خلال السنوات الثمانية الماضية "كانت قبل الدخول أو الزفاف".

وخلال السنوات الثمانية الماضية من 2015- 2022 بلغت واقعات الزواج 585429 حالة بمتوسط سنوي مقداره 73179 واقعة؛ في الاردن منهم يحملون جنسيات غير اردنية

وفصلت الورقة بالقول خلال تلك الفترة ان حالات الطلاق قبل الدخول/الزفاف 150097 حالة، كان منها "4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة بعد الزفاف"

وبلغ أدنى معدل 1.53 وأعلى معدل 1.97 واقعة طلاق لكل ألف نسمة عام 2021، ومعدل الطلاق الخام هو العدد السنوي لحالات الطلاق لكل 1000 من السكان،

ومن بين 15% إلى 22% من واقعات الزواج التي سُجلت خلال السنوات الثمانية الماضية كانت لنساء مطلقات؛ وجميعهن كان قد وقع عليهن الطلاق قبل الدخول

وسجل عام 2022 طلاق رجعي، أي يمكن الرجوع عنه،وبلغت نسبة حالات الطلاق الرجعي 23.3% من إجمالي حالات الطلاق في ذلك العام

وبينت الورقة أن إحصاءات العام الماضي، تشير إلى أن 37.5% من حالات الطلاق وقعت على زوجات دون سن 26 سنة.

واشارت الى ان نصف المتزوجات (54%) يقع عليهن الطلاق في سن مبكرة، أي قبل سن 30 سنة وخلال السنوات الأولى من حياتهن الزوجية

وتشير البيانات إلى وجود فرصة لإعادة زواج المطلقات، وكانت النسبة (قرابة 18%)، كما أن أكثر من خمس حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي