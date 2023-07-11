بلينكن: انضمام أوكرانيا للناتو لن يتحقق في خضم الحرب

أكد وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، " لن يتحقق في خضم الحرب مع روسيا".

وقال بلينكن، في تصريح صحفي: إن "القمة الناتو الجارية في ليتوانيا، ستشهد تحالفا موحدا يظهر بطرق عملية للغاية دعمه المستمر لأوكرانيا، بما في ذلك الطريق نحو عضوية الناتو".

وأضاف الوزير الأمريكي، أنه يوجد "المزيد من العمل الذي يجب عليها القيام به فيما يتعلق بإصلاح جيشها وتقوية ديمقراطيتها ".

وتابع: إن " كييف ستحصل على حزمة قوية من الدعم السياسي والعملي من الناتو، لمواجهة روسيا، واستعادة أراضيها"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا "كانت لتكون بمثابة البلد الأعزل إذا لم تتخذ الولايات المتحدة قرارا بتزويدها بالذخائر العنقودية".