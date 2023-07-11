وزير الدفاع الروسي يكشف خسائر قوات كييف في الهجوم المضاد

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، النقاب عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالجيش الاوكراني، منذ بداية الهجوم المضاد.

وأعلن شويغو، في مؤتمر صحفي، أن خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

وأشار إلى أنه من بين الخسائر نحو 1244 مركبة مدرعة تم تدميرها كانت 17 دبابة من طراز ليوبارد، إضافة إلى خمس دبابات فرنسية، و 12 عربة قتال مشاة أمريكية من طراز برادلي.

وشن الجيش الاوكراني، هجومًا مضادًا على محاور عدة شرقي البلاد، منذ الشهر الماضي، بينما تتصدى القوات المسلحة الروسية للهجوم، وسط اشتباكات مسلحة بالاسلحة الثقيلة.