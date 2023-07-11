"بايرن ميونخ" تحدد سعر السنغالي ساديو ماني

تسعى إدارة بايرن ميونخ بكل ما أوتيت من قوة لتوفير أموال صفقة هاري كين المنتظرة، في ظل رغبة العملاق الألماني في جلبه لملعب أليانز أرينا هذا الصيف.



وتقدم النادي البافاري بعرضين حتى الآن، آخرهما يبلغ 80 مليون يورو بخلاف الإضافات، للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير.



وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن الإدارة البافارية تريد لتوفير بعض الأموال عبر بيع بعض اللاعبين، لتمويل صفقة كين.



وأشارت إلى أن السنغالي ساديو ماني، من بين اللاعبين المرشحين للبيع في الميركاتو الصيفي، لإنعاش خزينة النادي ببعض الأموال.



وحدد بايرن ميونخ سعر لاعب ليفربول السابق، إذ يريد الحصول على 20 مليون يورو نظير التخلي عنه بعد موسم واحد فقط على وصوله.



وكان ماني قد انضم إلى بايرن من ليفربول في صيف 2022، نظير 32 مليون يورو، لكنه فشل في تثبيت أقدامه بالتشكيلة البافارية.