"الخارجية الإسرائيلية" تعلن فقدان الاتصال بـ60 "إسرائيليا" في الهند

أعلنت وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء11/7/2023م، فقدان الاتصال بعدد من "الإسرائيليين" في منطقة الفيضانات الغزيرة في الهند.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها:" لقد تعذر التواصل مع 60 مواطنًا إسرائيليًا على الأقل بعد أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند، في الوقت الذي ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد إلى 44 ضحية".

وأشارت إلى أن مركز العمليات وإدارة شؤون "الإسرائيليين" في الخارج في وزارة الخارجية، تلقى عدة استفسارات في الساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بالأشخاص الذين تعذر الاتصال بهم،

بدورها، قالت القنصلية "الإسرائيلية" في دلهي إن "هذا يعود أساسًا إلى صعوبة تلقي الإشارة الهاتفية بالإضافة إلى الاعطاب في خطوط الاتصال بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضافت أنه "خلال هذه الساعات، تقوم وزارة الخارجية مع جهات أخرى ميدانية بمحاولة التواصل مع الإسرائيليين في الهند".

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت في وقت سابق، أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان بعضها، ذلك في الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في عدة ولايات شمال الهند ومناطق مجاورة لها خلال الأيام المقبلة.