ميدو: إمام عاشور وقع لزمالك منذ 4 أيام

كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن توقيع إمام عاشور على عقد انتقاله إلى النادي الأهلي منذ 4 أيام.

وأشار ميدو في تصريحات من خلال فيديو نشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، إلى أنه تواصل مع مسؤولي النادي الدنماركي وتأكد منهم بأن اللاعب وقع للنادي الأهلي، والقلعة البيضاء ليس لديها الإمكانيات لإعادة إمام عاشور لأنها ستكلف كل ميزانية النادي.

وأضاف:" لو تعاقدنا مع إمام عاشور بالأرقام المطلوبة سننهي على المبلغ المالي المحدد للصفقات الصيف الحالي، ولن نستطيع تلبية رغبات المدير الفني في المراكز الأخرى».

وتابع:" علمت أن إمام عاشور تحدث مع مسؤولين في نادي الزمالك أمس وأخبرهم أنه يرغب في العودة، لكنني تأكدت من بعض المقربين في الدنمارك أن إمام عاشور وقع رسميًا للنادي الأهلي منذ 4 أيام والصفقة انتهت".

واستكمل عضو اللجنة الفنية بالزمالك: "إمام عاشور حاول اللعب بنادي الزمالك ويريد تبرئة نفسه أمام الجماهير بأنه حاول العودة إلى الزمالك لكن النادي لم يتحرك، لكن لا أحد يستطيع اللعب بالزمالك".