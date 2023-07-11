قوة صهيونية خاصة تختطف شابًا من بيت لحم

اختطفت قوة صهيونية خاصة، مساء اليوم الثلاثاء11/7/2023م، شابًا من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وبينت مصادر صحفية فلسطينية، أن قوة "إسرائيلية" خاصة اختطفت الشاب رامز عمارنة من مخيم الدهيشة قرب مدينة الدوحة غرب بيت لحم، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يذكر أن قوّات الاحتلال الصهيوني تشن بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.