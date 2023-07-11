ضبط 28 فرش حشيش في محافظة رفح جنوب قطاع غزة

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء11/7/2023م، 28 فرش حشيش خلال مهمتين منفصلتين لها في المحافظة.

وقال رئيس شرطة مكافحة المخدرات برفح العقيد الشاعر في تصريح صحفي:" إن عناصر المكافحة تمكنوا من ضبط 24 فرش حشيش خلال محاولة تهريبها إلى داخل القطاع".

وأضاف:" أنه وخلال البحث والتحري عن المواد المضبوطة، والتحقيقات التي أجرتها مكافحة المخدرات أوقفت اثنين من المشتبه بهم في القضية".

وأشار العقيد الشاعر إلى أنه استكمالاً لمهمة الضبط، تمكنت مكافحة المخدرات برفح بالاشتراك مع مكافحة المخدرات بمحافظة شمال غزة من ضبط وتوقيف ثلاثة مشتبهين على ذمة القضية.

في سياق منفصل، ضبطت دائرة مكافحة المخدرات - قسم البلد بمحافظة رفح، المدعو "أ. ش" وبحوزته 4 فروش حشيش خلال كمين لها في منطقة الاختصاص.

ولفتت مكافحة المخدرات إلى أنه تم إحالة كافة المضبوطات والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.