الدفاع المدني ينشر إرشادات وتحذيرات للمواطنين للتعامل مع الكتلة الهوائية الحارة

نشر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، ظهر اليوم الثلاثاء11/7/2023م، تحذيرات وإرشادات للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة على إثر الكتلة الهوائية الحارة التى ستتأثر بها البلاد يوم غدٍ الأربعاء.

وفيما يلي نص النشرة الصادرة عن جهاز الدفاع المدني كما وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

⚠️الإدارة العامة للدفاع المدني تنبه المواطنين والمقيمين للتالي:

🛑 بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و 55 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطق

وهذه بعض التحذيرات والتنبيهات ..

🔴 يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد الغازيه.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).

6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة0 المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

🔴 يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

🔴 الإكثار من شرب الماء والسوائل.

🔴 الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

🔴 الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

🔴 التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

🔴 البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٣ ظهرًا.

🔵 وأخيرًا: فضلًا شارك بنشر هذه المعلومات فغيرك لا يعلم وقد يقرأها لأول مرة ..

مع تحيات الإدارة العامة للدفاع المدني