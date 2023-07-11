بالفيديو بعد إخلاء الاحتلال منزلها بالقوة.. الحاجة نورا صب لبن توجه رسالة إلى أهالي القدس

وجهت الحاجة رسالة الحاجة نورا صب لبن، عقب اخلاء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منزلها في حي عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وتسليمه للمستوطنين بموجب قرار صادر عن محكمة "إسرائيلية".

وناشدت الحاجة أهل وشباب القدس بالوقوف مع القدس وسكانها أمام الهجمة الشرسة التي يشن الاحتلال ضد المدينة المقدسة.

وصباح اليوم، اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال منزل الحاجة نورا صب لبن وشرعت تحت التهديد وقوة السلاح بإخلاء أفراد عائلة صب لبن من المنزل بعد أن أجبرتها على تفريغ محتوياته، كما شرعت قوات الاحتلال بتفريغه تمهيدا لإخلائه وتسلميه للمستوطنين.

وفيما يلي رسالة الحاجة نورا صب لبن: