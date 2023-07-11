بالصور اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ تنظم السرد القرآني لعشرة أجزاء للطالبات الحافظات للقرآن الكريم

نظمت اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ سرد قرآني لعشرة أجزاء للطالبات الحافظات للقرآن الكريم صباح اليوم الثلاثاء 11/7/2023، في مسجد القزمري شرق مدينة غزة.

وقال الشيخ شعبان صبيح مدير العام لدائرة القرآن الكريم وعلومه بجمعية اقرأ الخيرية في حديث خاص "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ، ان اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ نفذتا سرداً قرآنياً لعشرة أجزاء للطالبات الحافظات للقرآن الكريم صباح اليوم في مسجد القزمري شرق مدينة غزة.





خطة معدة مسبقاً

وقال الشيخ صبيح خلال تصريحات لـ"فلسطين اليوم" ان السرد القرآني يأتي ضمن خطة معدة من قبل اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ الخيرية للاستعداد في المشاركة بمشروع صفوة الحفاظ 2 الذي تطلقه دار القرآن الكريم والسنة للعام الثاني على التوالي بمشاركة 8 جمعيات تختص بالقرآن الكريم وعلومه من ضمنها جمعية اقرأ الخيرية.

وقال صبيح ان مشروع صفوة الحفاظ 2 يهدف إلى ترسيخ حفظ القرآن، والعمل على تمكينه، بما يساهم في تنشئة جيل قرآني يتقن الحفظ والعمل بالقرآن ، بالإضافة الى توحيد جميع جهود الجمعيات القرآنية في كافة محافظات القطاع للخروج بأبهى لوحة فنية يزينها حفظة القرآن".

موعد تقديم الامتحان

وأشار صبيح إلى أن 2500 حافظ وحافظة سيتقدمون للسرد القرآني على جلسة واحدة لهذا العام، حيث سيتقدم الحفظة إلى اختبار الأول 18/7/2023 ومن يتجاوز الاختبار بمعدل 90% فما فوق سيتقدم للاختبار النهائي 15/8/2023.

وأوضح صبيح أن جميع اللجان في جمعية اقرأ تعمل كخلية نحل للاستعداد لانطلاق المشروع فتعمل بشكل شبه يومي لسرد أجزاء من القرآن الكريم لتثبيت حفظ القرآن عند الطلبة واختيار النجباء من الحافظين، وبحضور معلمه الذي يعمل على تقوية وتمكين القراء من حفظ المصحف.

جوائز قيمة

وبين صبيح أن هناك جوائز قيمة للمشاركين في هذا المشروع من ضمنها السحب على 50 رحلة عمرة، شقق سكنية بالإضافة إلى الجوائز النقدية.

وأفاد صبيح أن هذه الجوائز تأتي في إطار تشجيع الطلبة للالتحاق بالمشروع بالإضافة إلى ترسيخ وتثبيت حفظ القرآن الكريم.





وأكد صبيح على أن مشروع صفوة الحفاظ الذي يٌخّرج صفوة الحفظة هو أكبر رد في هذه الأوقات على جرائم حرق المصحف في السويد، فنعمل من خلال هذا المشروع وغيره من المخيمات الصيفية والدورات والأنشطة المختلفة على ترسيخ علوم القرآن علماً وعملاً وسرداً للقرآن الكريم.































