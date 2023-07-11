الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المجاهد المحرر مسلم يوسف غوانمة (23 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون فجر اليوم الثلاثاء وداهمت منزل الشيخ المجاهد الأسير يوسف غوانمة قبل أن تقوم باعتقال نجله مسلم وتقتاده إلى جهة مجهولة.

والمجاهد غوانمة أمضى سنتين في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في 19-2-2023م، واعتقلته أجهزة أمن السلطة في 5-4-2023م، وهو نجل القيادي الأسير يوسف غوانمة (50 عاماً)، وشقيق الأسير عبيدة (18 عاماً) المعتقل خلال الشهر الماضي في 21 يونيو 2023م.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الملاحقة والاعتقال بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.