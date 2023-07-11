صب لبن... سرقة "إسرائيلية" في وضح النهار بعد معركة استمرت لـ 40 عاماً بذراعه "الغير شرعية"

بعد معركة مع الاحتلال ومستوطنيه استمرت لأكثر من 40 عاماً استخدم خلالها الاحتلال العديد من الطرق الملتوية والخبيثة للسيطرة على منزل العائلة وانتهت بالاستيلاء بالقوة على منزل عائلة صب لبن المطل مباشرة على المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

أحمد صب لبن أحد قاطني المنزل المُستولى عليه، أكد أن منزل عائلة صب لبن خاض معركة قضائية بدأت عام 1978 واستمرت حتى اليوم أي ما يزيد عن 40 عام، مبيناً أن عائلته تقدمت للمحاكم الصهيونية برفع 16 قضية مختلفة للدفاع عن حقها في هذا المنزل الذي تم إخلائه اليوم.

وقال صب لبن في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" سلطات الاحتلال توجهت اليوم عند الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم إلى حي عقبة الخالدية حيث يقع منزل العائلة في داخل البلدة القديمة، وقبل عملية الاستيلاء قامت وقوات الاحتلال بإغلاق هذا الحي ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه وتم إحاطته بقوات كبيرة من قوات الاحتلال".

وأضاف: "على الفور قامت قوة كبيرة أيضاً من قوات الاحتلال باقتحام البناية التي تسكنها عائلة صب لبن، حيث قامت بخلع البوابة الرئيسية للمنزل والدخول إليه".

وتابع صب لبن: "قامت قوات الاحتلال بإخلاء العائلة من المنزل وكافة المتضامنين معها وتم إخراج العائلة منه الساعة 5:15 فجراً والدفع بالعائلة إلى خارج البلدة القديمة.

كما أكد أن قوات الاحتلال استخدمت العنف خلال إخراجهم من المنزل، وقامت بدفعهم بالقوة إلى خارج المنزل".

وأردف صب لبن قائلاً: "تم منعنا من التواجد أمام المنزل، وبعد ساعة من ذلك قام الاحتلال بتسليم المنزل إلى المستوطنين، موضحاً أن ملكية العائلة للمنزل تعود لما قبل العام 1948.

وأوضح أن القانون "الإسرائيلي" تم صياغته بشكل عنصري ويمنع الفلسطينيين من المطالبة بأملاكهم وعقاراتهم التي تم تهجيرهم منها في الأراضي المحتلة عام 48 والـ67، ويمنح المستوطنين المطالبة والحصول على هذه العقارات.

المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، رأى أن إخلاء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل عائلة صب لبن في القدس لصالح المستوطنين، يأتي في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وخنق المسجد الأقصى من خلال عمليات إحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين

وقال أبو دياب في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الاحتلال يهدف لتغيير التركيبة السكانية في مدينة القدس والبلدة القديمة، موضحاً أن الاحتلال يريد الانقضاض على المسجد الأقصى لتغيير الوجود والواقع الديني والتاريخي في الأقصى وإقامة ما يسمى بـ"الهيكل".

وأوضح أن الاحتلال يسعى لإحداث تغيير في المنطقة الممتدة بين الشيخ جراح وبلدة سلوان جنوب الأقصى والتي يسميها الاحتلال بـ"الحوض المقدس"؛ يعمل على تغيير الواقع من خلال طرد السكان والاستيلاء على الممتلكات وتغيير التركيبة السكانية والتغيير الديموغرافي لصالح المستوطنين.

وقال: منزل عائلى صب لبن تقيم فيه العائلة منذ عام 1953 واستئجرته من الحكومة الأردنية، ونورا غيث "صب لبن" صاحبة هذا المنزل ولدت في هذا المنزل قبل 68 عاماً أي عمرها أكبر من عمر الاحتلال".

وبين أبو دياب أنه استولت عصابات المستوطنين على أجزاء من المنزل وبقي الصراع على المنزل على الجوانب القانونية والسياسية والأيدولوجية، مشيراً إلى أنه منذ الثمانينات تخوض العائلة معركة قانونية على هذا البيت.

ونوه إلى أن القوانين والمحاكم الصهيونية تفصل قوانينها حسب ما يرغب المستوطنين، ممبيناً أن الاحتلال يريد هذا المنزل لقربه من المسجد الأقصى والبلدة القديمة ولأنه يساعد في خنق البلدة القديمة.

وأضاف أبو دياب: "سلمت قوات الاحتلال عائلة صب لبن قرار من القضاء "الإسرائيلي" يعطيهم مهلة بإخلاء المنزل حتى يوم الأحد القادم، إلا أنه تم إخلاء المنزل بالقوة وتسليمه للمستوطنين".

وكان قد استولى مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 11-7-2023، على منزل عائلة صب لبن في منطقة عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين دخلوا منزل عائلة صب لبن في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس وسيطروا عليه بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين معهم.