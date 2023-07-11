مهجة القدس: الأسير صالح كميل يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد صالح أمين صالح كميل "أبو زيد" (51 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 18 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/01/2022م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه ضده أي اتهام، وهو من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر صالح كميل ولد بتاريخ 25/05/1972م، وهو متزوج، ولديه ثلاثة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية نشاطاته وعضويته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر صالح كميل وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.