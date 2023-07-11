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بالفيديو
انفو فيديو لـ"فلسطين اليوم".. هذا ما سمحت سرايا القدس –كتيبة جنين بنشره حتى اللحظة!
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:44 ص
11 يوليو 2023
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