بالفيديو انفو فيديو لـ"فلسطين اليوم".. هذا ما سمحت سرايا القدس –كتيبة جنين بنشره حتى اللحظة!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:44 ص
11 يوليو 2023
كتيبة جنين.PNG
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