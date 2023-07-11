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بالفيديو
بكاء شديد من أفراد عائلة صب لبن في القدس بعد احتلال مستوطنين لمنزلها فجراً
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:32 ص
11 يوليو 2023
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