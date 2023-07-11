لليوم الثالث على التوالي : أجهزة أمن السلطة تواصل  اعتقال القيادي جمال حمامرة

تواصل أجهزة أمن السلطة اليوم الثلاثاء 11/7/2023 و لليوم الثالث على التوالي اعتقال القيادي في الجهــــاد الإسلامي جمال حمامرة من بيت لحم، على خلفية منشور له على فيسبوك.

أقدم جهاز مخابرات السلطة على اعتقال المحرر جمال حمامرة (56 عامآ) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في بلدة حوسان قضاء مدينة بيت لحم في التاسع من يوليو الجاري، عقب استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت القيادي حمامرة للمقابلة لديها الخميس الماضي، حيث رفض الاستجابة، ليتم استدعاؤه لدى مخابرات السلطة دون الكشف عن مصيره أو أسباب الاعتقال.

والقيادي حمامرة أمضى في سجون الاحتلال 15 عامآ، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1991م،كما تعرض لمحاولة اغتيال على يد القوات الصهيونية الخاصة عام 1992م.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق مجاهدي شعبنا وكوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة.