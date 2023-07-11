أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11-7-2023، يعد الذهب من أكثر أدوات الحلي والتزين لكل البنات والنساء كثير من الأردنيين يتتابعون ويميلون إلى الاطلاع على الأسعار اليومية للذهب وخصوصا المقبلين على الزواج من الرجال والنساء ويحبذون إذا كان السعر في انخفاض ليستطيعوا الشراء، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم قائمة أسعار الذهب في الأردن:

ارتفع سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، مقارنة بأسعار أمس وسجل سعر عيار 21 نحو 38.42 دينار.

• عيار 24 نحو 43.91 دينار أردني

• عيار 22 نحو 40.25 دينار أردني

• عيار 21 نحو 38.42 دينار أردني

• عيار 18 نحو 32.93 دينار أردني

• عيار 14 نحو 25.61 دينار أردني

• الأوقية 1366 دينار أردني

• الجنيه الذهب نحو 307.36 دينار أردني