سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11/7/2023، يهتم كثير من المصرين لمعرفة سعر الذهب لحظة بلحظة لاقتناص فرصة السعر المنخفض للشراء،ما أدى إلى ارتفاع معدل البحث حول معرفة سعر الذهب لجميع الأعيرة ، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم قائمة أسعار الذهب في مصر:

سيطرت حالة من الهدوء على سعر الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تعاملات سوق الصاغة المصرية، ليستقر سعر الذهب عيار 21 الذي يقيس مستويات الذهب على آخر تراجع له بنحو 10 جنيهات في سعر جرام الذهب، كما استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 وسعر الجنيه الذهب، طبقًا لآخر تحديثات.

سعر الذهب عيار 24 في مصر

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، في بداية تعاملات سوق الصاغة المصرية على آخر تراجع له، ليسجل سعر 2474 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، في بداية تعاملات سوق الصاغة المصرية على آخر تراجع له بنحو 10 جنيهات في سعر جرام الذهب، ليسجل سعر 2165 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 الثلاثاء 11 يوليو 2023، في بداية تعاملات سوق الصاغة المصرية على آخر تراجع له، ليسجل سعر 1856 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، في بداية تعاملات سوق الصاغة المصرية على آخر تراجع له، ليسجل سعر 17320 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم بالدولار داخل العقود الفورية لبورصة الذهب بنسبة 0.20% دولار، كما ارتفع سعر الذهب عالميًا داخل العقود الأجلة بنسبة 0.22% دولار خلال مستهل التعاملات، لتسجل أونصة الذهب سعر 1924 دولار.