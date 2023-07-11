جيش الاحتلال يُجري مناورة تحاكي التعرض لسقوط صواريخ

من المقرر أن يجري جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 11-7-2023، مناورة عسكرية في وسط الكيان تحاكي سقوط صواريخ وقذائف.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي": "ستُجري اليوم مناورة سيتخللها تفعيل صفارات إنذار الساعة 18:05 والساعة 18:15 في مدينة "ريشون لتسيون" وسط الكيان؛ للتحذير من تعرض المدينة لصواريخ وقذائف".

ويُشار إلى أن المناورة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة توتراً كبيراً بين جيش الاحتلال والمقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" على خلفية إنشاء الاحتلال جدران في الجزء اللبناني من قرية الغجر الحدودية، بالإضافة لخيمتي "حزب الله" التي يهدد الاحتلال بإزالتها بالقوة بحسب زعمه.