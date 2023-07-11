طريقة لخفض الوزن دون ممارسة التمارين أو الحرمان من الطعام

في العادة عندما يفكر الكثيرون في إنقاص الوزن فإنهم يلجأون لتقييد النظام الغذائي والسعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية، إلا أن أحد الأطباء اقترح طريقة أكثر بساطة لتحقيق الهدف المرجو.

وقال اختصاصي صحة الأمعاء وخبير التغذية، تيم سبيكتور: إنه من الممكن إنقاص الوزن دون تغيير الأطعمة التي تتناولها أو الكمية على الإطلاق، وكل ما عليك فعله هو تغيير الأوقات التي تستهلكها فيها.

وكشف الطبيب سبيكتور، عما يجب أن نتناوله وكيف يجب أن نأكل لتحقيق أقصى قدر من صحتنا ورفاهيتنا؟.

وبصرف النظر عن الحد من الأطعمة فائقة المعالجة وإدخال الأطعمة المخمرة، مثل مخلل الملفوف في نظامك الغذائي، طرح الخبير الرائد في التغذية وصحة الأمعاء، والمؤسس المشارك لتطبيق ZOE - فكرة "الأكل المقيَد بالوقت".

وأضاف الطبيب: "إن هذه الممارسة "تندرج تحت مظلة الصيام المتقطع" وتتألف من الأكل في فترة زمنية محددة والامتناع عن الطعام لبقية اليوم."

وتابع سبيكتور قائلاً: "لا يمكنك تغيير الكمية التي تتناولها أو ما تأكله. أنت فقط تغير النافذة الزمنية التي تتناول فيها الطعام".

وتتضمن خطة سبيكتور المثالية الصيام لمدة 14 ساعة وتناول الطعام لمدة 10 ساعات في اليوم.

وأشار إلى أنه "في المملكة المتحدة، من المحتمل أن يكون متوسط النافذة الزمنية حوالي 15 أو 16 ساعة ، لأننا نتناول الكثير من الوجبات الخفيفة. لذلك فنحن نأكل من وقت استيقاظنا في الصباح إلى ما قبل الذهاب إلى الفراش".

وأردف سبيكتور: "هناك الكثير من الدراسات التي تُظهر أن هذا سيء جدا بالنسبة لنا. فهو لا يعطينا فقط الكثير من طفرات السكر ويسبب مشاكل في التمثيل الغذائي لدينا بهذه الطريقة، بل إنه يشجع على الإفراط في تناول الطعام، ويجعلنا ننام بشكل سيئ، ولكن له أيضا تأثير سيء على الميكروبات في أمعائنا".

وختم قائلاً: "تحتاج الميكروبات - مثلنا - إلى نوم هانئ ليلا. وإذا منحتها هذا النوم، فسيكون لديها فريق تنظيف يخرج ليلا، ولديها تغيير في الورديات".