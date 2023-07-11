الكشف عن الخضروات التي تخفض الكوليسترول...!

كشف خبير التغذية الياباني، ماساهيرو إيواساكي، أنواع الخضار التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم.

وبحسب الخبير إيواساكي، تحتوي جميع الخضروات على مركبات مختلفة قوية من مضادات الأكسدة، وأحد هذه المركبات هو مركب الكابسانثين الموجود في الفلفل الأحمر والفلفل الحار وهو الذي يعطيهما اللون الأحمر.

وأكد خبير التغذية، على أن هذا المركب مضاد قوي للأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أن مركب الكابسانثين يرفع مستوى الكوليسترول "الجيد" في الدم ويخفض مستوى الكوليسترول "الضار".

ويُشار إلى أنه يحتوي الفلفل الأحمر على نسبة عالية أيضا من فيتامين C تعادل ضعف الموجودة في الليمون، ما يساعد أيضا على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار".