مواجهات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال في "إسرائيل" رفضاً للتعديلات القضائية

وقعت مواجهات، صباح اليوم الثلاثاء 11-7-2023، بين متظاهرين "إسرائيليين" وشرطة الاحتلال غرب القدس المحتلة خلال المظاهرات المناهضة لحكومة "بنيامين نتنياهو".

وقالت وسائل الإعلام العبرية: "انطلقت عدة مظاهرات تخللها قطع للطرق في مختلف المدن في "إسرائيل" بعد موافقة الكنيست بالقراءة الأولى على قانون "الحد من المعقولية".

وقام مستوطنون بإغلاق شوارع رئيسية خلال المظاهرات الاحتجاجية المستمرة على التعديلات القضائية لدى حكومتهم الفاشية.

وكانت صادقت ما تُعرف بـ"الهيئة العامة للكنيست"، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "يقلّص ذريعة عدم المعقوليّة"، والذي يقلل من تدخُّل ما تُعرف بـ"المحكمة العليا الإسرائيليّة" في قرارات حكومة الاحتلال، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا.

ويعتبر هذا القرار بمثابة تعديل قانونيّ، هو الأوّل من نوعه الذي يصادق عليه "الكنيست"، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف "جهاز القضاء"، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ".



