مقتل 10 أشخاص بهجومين مسلحين في الإكوادور

قتل 10 أشخاص وجرح 10 آخرون بينهم أطفال، في هجومين مسلحين وقعا في مدينة غواياكيل الإكوادورية الساحلية التي تشهد أعمال عنف دموية بين عصابات المخدرات.

وبحسب مسؤولين محليين، فقد وقعت عمليتا إطلاق النار في اثنين من الأحياء الفقيرة للمدينة، التي شهدت منذ أبريل ثلاثة اعتداءات مماثلة على الأقل.

وأعلنت النيابة العامة، أمس، أن عملية إطلاق النار الأولى وقعت في حي "سيتي لاغو" في جنوب المدينة، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرين، بينهم أطفال يبلغون عامين و13 و14 عاما.

أما عملية إطلاق النار الثانية، فوقعت في شمال غواياكيل وقتل فيها 6 أشخاص.

ويُشار إلى أنه تكثر في الإكوادور هجمات مماثلة، لا سيما في مدينة غواياكيل السياحية الكبيرة في جنوب غرب البلاد، وهي غالبا ما تنجم عن صراع على النفوذ بين عصابات تتنافس على أسواق المخدرات وطرق تهريبها.

وتشهد الإكوادور البالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، والواقعة بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، أسوأ تصعيد للعنف في تاريخها الحديث.

جدير ذكره أنه أصبحت مدينة غواياكايل التي يقطنها ثلاثة ملايين شخص، منطلقا لشحنات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.