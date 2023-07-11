القائد النخالة : اعتقالات السلطة لكوادر الجهاد الإسلامي تُعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة اليوم الثلاثاء11/7/2023 أن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل.

تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يأتي في وقت تواصل فيه السلطة الفلسطينية شن حملة اعتقالات واسعة بحق المقاومين وملاحقتهم في جميع أنحاء مدن الضفة الغربية المحتلة ، وسط تحذيرات من أن استمرار اعتقال المقاومين، قد يؤجج الأوضاع الداخلية ويدفعها نحو الانفجار.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أكدت في وقت سابق تلقيها دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة في 30 من الشهر الجاري .