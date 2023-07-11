  الأوقاف : وفاة الحاجة نظمية عفانة" فور وصولها لقطاع غزة

أعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن وفاة الحاجة "نظمية عطية عفانة" ( 68 عامًا) فجر اليوم بعد وصولها قطاع غزة.

وأوضحت الأوقاف أن الحاجة وصلت معبر رفح وهي تعاني من إجهاد كبير نُقلت على إثرها لمستشفى أبو يوسف النجار ودخلت قسم العناية المركزة إلى أن أُعلن عن وفاتها صباح اليوم.

وقدمت البعثة الفلسطينية واجب العزاء لذوي الفقيدة من عائلة عفانة، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

ويشار إلى أن عدد الوفيات من البعثة الفلسطينية من قطاع غزة ارتفع ل7 وفيات .