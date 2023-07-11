الإعلام العبري: جنود من "وحدات خاصة" يهددون برفض "التطوع للاحتياط"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن تهديد جنود من وحدات خاصة ووحدات أخرى في جيش الاحتلال بعدم التطوع في "الاحتياط" في حال تم إقرار قانون "الحد من المعقولية".

وقالت القناة 12 العبرية: "هدد 114 مقاتلا من وحدات دوفدفان التابعة للواء "الكوماندوز" وشمشون التابعة للواء "كفير" بعدم التطوع في الإحتياط إذا تم تمرير قانون "الحد من المعقولية" في الكنيست".

وصادقت ما تُعرف بـ"الهيئة العامة للكنيست"، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "يقلّص ذريعة عدم المعقوليّة"، والذي يقلل من تدخُّل ما تُعرف بـ"المحكمة العليا الإسرائيليّة" في قرارات حكومة الاحتلال، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا.

ويُشار إلى أنه تستعدّ شرطة الاحتلال بقوات معزّزة وكبيرة ليوم الاحتجاجات الواسعة، والمخطط له في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم نشر نحو ألف من عناصر "الشرطة" في مطار "بن غوريون" في مدينة اللد بالداخل المحتل.