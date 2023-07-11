مستشار عسكري أمريكي سابق: أوكرانيا تقترب من نهايتها..!

حذر المستشار السابق في البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، من أن أوكرانيا باتت معلقة بخيط رفيع وتقترب من نهايتها ولا شيء يمكن أن ينفعها.

وقال المستشار الأمريكي في مقابلة صحفية: "أوكرانيا ضاعت، وأوكرانيا معلقة بخيط رفيع بالمعنى الأسوأ للكلمة، وهذه كارثة، موضوحاً أن أي إمدادات لن تغير أي شيء فقد فات الأوان، وهذه هي النهاية".

وأوضح أنه بسبب النزاع الأوكراني والانقسام داخل الناتو، فإن العديد من الدول الغربية تعيش في حالة من اليأس.

وتابع المستشار في البنتاغون: "ما مخرج سوى التفاوض والحصول على ما هو ممكن، لأن كييف ليست في وضع يمكنها فيه إملاء أي شروط على موسكو.

وكان في وقت سابق، قال ماكغريغور: "إنه تم تسجيل عدد كبير من حالات الفرار من الخدمة في القوات الأوكرانية، وأن المواطنين الأوكرانيين يفرون من البلاد بأعداد كبيرة."

ولفت إلى أن الاستياء من سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزداد بين الأوكرانيين.