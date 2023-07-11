أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الثلاثاء 11-7-2023

واصلت بعض أصناف الخضروات ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 11-7-2023، وخاصة البندورة التي وصلت لـ 3 شواقل للكيلو، فيما واصل الدجاج انخفاضه.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغييرات التي تطأ على أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، فيهي من الموضوعات التي تهم الناس بشكل كبير.

وجاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية من الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 11-7-2023، كما يلي: