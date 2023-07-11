أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 11-7-2023

حافظت على أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات مقابل الشيكل في تعاملاتها بالأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء 11-7-2023، على ثبات أسعارها بعد الارتفاع الذي حققته نهاية الأسبوع الماضي.

وبشكل دائم نقدم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للمتابعين أسعار الدولار الأمريكي وباقي العملات، بشكل دائم وأي تحديثات قد تطرأ على هذه الأسعار تبعاً للتغيرات في الأسواق العالمية، نظراً لأنها تهم شريحة كبيرة من الناس ويتابعونها باستمرار وخاصة التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" والعملات، اليوم الثلاثاء 11-7-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.70

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.20

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.06

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12