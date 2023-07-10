أسعار الذهب النهاردة الثلاثاء 11-7-2023 في مصر

سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 11-7-2023 في مصر، يبحث الكثير من الأشخاص في مصر وخارجها عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاءت بتعاملات اليوم الصباحية، وتزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار الذهب في مصر، وفي هذه المقالة نرصد لكم اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023.

كم سعر الذهب في مصر اليوم

واصل سعر الذهب هبوطه اليوم الثلاثاء في مصر، بعد عدة انخفاضات سجلها في الأيام الماضية بشكل مخالف لارتفاع المعدن النفيس عالميا، ما يؤكد أن للذهب في مصر حسابات أخرى لا تتماشى في بعض الأحيان مع السوق العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2486 جنيها للشراء و2474 للبيع مقابل 2497 جنيها للشراء و2486 جنيها للبيع أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيها للشراء و1856 جنيها للبيع مقابل 1864 جنيها للبيع، و1873 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17400 جنيه للشراء و17320 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2175 جنيها للشراء و2165 للبيع مقابل 2185 جنيها للشراء و2175 جنيها للبيع أمس