"باريس سان جيرمان" يقرر بيع مبابي خلال الميركاتو الحالي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين10/7/2023م، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيع لاعبه المخضرم، كيليان مبابي، خلال الصيف الجاري في 2023.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، إنها "تلقت بيانا رسميا من النادي الباريسي بشأن آخر التطورات في قضية رحيل كيليان مبابي عن الفريق"، مشيرة إلى أن البيان يؤكد أن "الفريق الفرنسي لا يمكنه تحمل راتب مبابي الضخم إلا في حال تمكن من بيعه في الصيف الجاري، أو الالتزام بنفس الاتفاق السابق بتجديد عقده لما بعد عام 2024".

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، نقلا عن البيان الباريسي، أن "سان جيرمان يعمل في الوقت الحالي لاستخدام كل أساليب الضغط على مبابي لإجباره بالرحيل عن النادي في الصيف الجاري بسبب مشكلة راتبه ومكافأة الولاء الذي سيتعين على الفريق دفعها في الصيف المقبل في حال قرر اللاعب الرحيل بشكل مجاني".

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن "عملاق باريس أكد في بيانه أنه يرغب في بيع مبابي بشكل نهائي في صيف 2023 الجاري".

وكان الفرنسي كيليان مبابي، قد أكد أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".

يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.