فوائد شاي ورق التين عديدة.. وهذه طريقة تحضيره

يعتبر التين من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن العديدة والتي يحتاجها الجسم، أما بالنسبة لأوراق التين، فهي تعد من المصادر الغنية أيضاً بالكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، مثل فيتامين أ ومجموعة فيتامين ب والكالسيوم والحديد والفسفور والكثير من المعادن الأخرى.

وفي هذا المقال شوف نستعرض طريقة تحضير شاي ورق التين وفوائده العديدة التي يُقدمها للجسم.

المكونات

1. قبضة من ورق التين.

2. ماء مغلي.

طريقة العمل:

1. اغلي الماء جيداً ثم قومي بنقع ورق التين في الماء المغلي لمدة لا تقل عن الساعة.

2. اشربي منقوع ورق التين مثل الشاي.

فوائد ورق التين:

1. الوقاية من تليف الكبد، بسبب احتواء التين على مضادات الأكسدة والتي تساعد في تخلص الجسم من السموم وتعزز وظائف الكبد مما يساعد في حماية الكبد من التليف.

2. خفض نسبة السكر في الدم، يعمل مغلي ورق التين على تقليل نسبة السكر في الدم وذلك بزيادة حساسية الأنسولين للجلوكوز.

3. معالجة الحمى، يساعد مغلي ورق التين على خفض حرارة الجسم وهو أكثر الطرق فعالية في معالجة الحمى ودرجة حرارة الجسم المرتفعة.

4. تنظيف الفم والقضاء على البكتيريا، يعمل مغلي ورق التين على القضاء على الفطريات والبكتيريا الموجودة بالفم.

5. يعمل مغلي ورق التين على المحافظة على ضغط الدم الطبيعي.

6. يعمل على التخلص من الدهون المتراكمة حول القلب بتقليل الدهون الثلاثية والحماية من الإصابة بالسمنة، حيث تساهم الألياف الغذائية بزيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، بالتالي التقليل من كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقاً.

7. يساعد على تسهيل عملية الهضم وعلاج مشاكل المعدة والوقاية من الإمساك، بسبب احتواء أوراق التين على نسبة عالية من الألياف الغذائية يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأمعاء ويحمي من الإصابة بالإمساك، فتعمل الألياف الغذائية على زيادة حركة الأمعاء وتنظيمها، بالتالي تحمي من الإمساك والإسهال أيضاً.

8. يمنع التهاب الشعب الهوائية والإصابة بالسعال ومرض الربو ويحسن عملية التنفس.

9. يعمل على زيادة كثافة العظام لاحتوائه على نسبة عالية جداً من الكالسيوم.

10. الحد من الإصابة بسرطان الخلايا والوقاية من الإصابة بالسرطان.

11. يعمل على علاج حالات العقم عند الرجال والنساء.

12. علاج الأمراض الجلدية، ومد الجسم بالطاقة اللازمة.