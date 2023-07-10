سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء11/7/2023م، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وأمس الإثنين، استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في مستهل تعاملاته، في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية عن تنفيذ عدة صفقات.

وكشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أن السوق المصرية تستعد لاستقبال 4 طروحات بالسوق الرئيسية وسوق المشروعات الصغيرة قبل نهاية العام الجاري.

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وقال إن البورصة المصرية تعمل على تسهيل عمليات طرح شركات دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات، وفتنس برايم، وديجتايز، لإتاجة التداول عليها في الاكتتاب العام أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن عملية الطرح في البورصة هي عمليات زيادة رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الملكية.

وتم الإعلان رسميا عن قيد وبدء تداول أسهم شركة طاقة عربية، فيما يعد أول إدراج لشركة خاصة في مجال الطاقة، وهو الإدراج الأكبر في السوق المصرية خلال العام الجاري 2023.

سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء تجمدت تقريبا عمليات بيع الدولار في مصر بسبب هدوء الإقبال الذي كان ملحوظا مع بداية الاستعداد لموسم الحج.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع عند 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كم سعر صرف الدولار في مصر اليوم