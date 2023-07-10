سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان في السوق السوداء، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء11/7/2023م، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء، فقد استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 10 يوليو/تموز 2023 مقابل الليرة اللبنانية التي تستمد قوتها من استمرار تدفق الدولار من القطاع السياحي.

كم سعر صرف الدولار في لبنان

ويشهد القطاع السياحي حالة من النمو خلال الفترة الحالية وسط توقعات بازدهاره خلال الصيف، فيما اتخذ مصرف لبنان المركزي خطوات نحو تخفيف الضغط على الدولار.

ووفقا لتقرير بنك عودة الأسبوعي فإن تدفق الدولار الأمريكي من قطاع السياحة اللبناني، ساهم في خفض سعر الدولار، مع اتخاذ مصرف لبنان المركزي قرارات من شأنها خفض الطلب على الدولار في السوق السوداء حيث سمح للمودعين بسحب ودائعهم بالدولار الأمريكي وإلغاء شرط السحب بالليرة، ما يؤدي لتقليص الطلب على الدولار في السوق السوداء.

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سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء

ووفقا لقرارات مصرف لبنان المركزي يحصل المودعون على أموالهم بالدولار نقدا دون اشتراط سحب جزء بالليرة اللبنانية على أساس سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد.

ويتمكن العملاء وفق تعديلات مصرف لبنان المركزي الأخيرة من سحب مبلغ ما بين 300 إلى 400 دولار أمريكي شهريا بما لا يتجاوز 4800 دولار سنويا.

سعر الدولار اليوم في لبنان

واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 154 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

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سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين عند 91.300 ألف ليرة للشراء و91.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم