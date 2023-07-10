راصد جوي: موجة حارة هي الأولى لهذا الموسم تبدأ الأربعاء المقبل وتستمر عدة أيام

قال الراصد الجوي ليث العلامي، إن موجة حارة هي الأولى لهذا الموسم ستؤثر على البلاد بدءاً من يوم الأربعاء وتستمر لعدة أيام.

ووفقا لموقع طقس فلسطين، فتبقى الأجواء حارة بشكل واضح غدا الثلاثاء بما في ذلك في المناطق الجبلية ولكن بحدة اقل من باقي المناطق . في المناطق الغورية يكون الجو شديد الحرارة وحرارة اربعينية . مع المساء تنكسر الأجواء الحارة ويصبح الجو لطيفاً ومنعشاً. والله تعالى أعلى وأعلم.

يوم الأربعاء، يكون الجو حارا، و يطرأ إرتفالع طفي آخر على درجات الحرارة والتي ستصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو ثثلاثة الى خمسة درجات مئوية. ويسود جو حار في الجبال وشديد الحرارة في المناطق الغورية والسهلية وحرارة مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل. والله تعالى أعلى وأعلم.

ويكون الجو الخميس حار جداً ، يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة . وتسود اجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك الحال في المناطق الساحلية. في باقي المناطق السهلية والغورية والصحراوية يسود جو شديد الحرارة وتوقعات بكسر او ملامسة حاجز 40 مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم.

يوم الجمعة، يكون الجو حار جداً تبقى الأأجواء حارة الى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة وفرق عن اليوم السابق . الحرارة ستكون اعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية . في المناطق الغورية ستكسر الحرارة حاجز 45 مئوية مع جو حارق. مع المساء تنكسر حدة الاجواء الحارة ويبقى الجو لطيفاً. والله تعالى أعلى وأعلم.