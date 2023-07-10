14 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

نفذ مقاومون فلسطينيون 14 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 14 عملًا مقاومًا خلال الفترة المذكورة، شملت ثلاث عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن، و8 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

ووثق المركز 1010 أعمال مقاومة خلال شهر حزيران/ حزيران الماضي، بينها 132 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، 68 عملية منها في جنين.

وأسفرت العمليات والاشتباكات المسلحة عن مقتل 4 إسرائيليين، وإصابة 53 جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد 21 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.