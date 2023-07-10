سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

سعر الذهب في العراق خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023, رصد فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية عمليات بحث واسعة عن سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء، ولذلك نرصد لكم في هذه المقالة اسعار الذهب مقابل الدينار العراقي كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب في العراق اليوم

شهدت اسعار الذهب في العراق انخفاضا اليوم استكمالا لعدة انخفاضات سجلها المعدن الأصفر خلال الأسبوع .

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24، نحو 81142 دينارا عراقيا وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي الذي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 74381 دينارا عراقيا.

سعر مثقال الذهب في العراق اليوم عيار 21

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق، عيار 21 نحو 71001 دينار عراقي، كما بلغ سعر الذهب اليوم في العراق، عيار 18نحو 60858 دينارا عراقيا.

وبلغ سعر جرام الذهب في العراق اليوم عيار 14 نحو 47333 دينارا عراقيا، وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق نحو 81.142 مليون دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 568.011 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل عيار الذهب 24 في العراق، نحو 61.87 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 54.14 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 46.40 دولار أمريكي