5 إصابات في مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

أصيب 5 مواطنين، مساء اليوم الإثنين 10/9/2023م، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" غرب مدينة رام الله في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح صحفي، إصابة 5 مواطنين واحدة بالرصاص الحي و4 إصابات بالمطاط في قرية شقبة قرب رام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في قرية شقبا، شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.