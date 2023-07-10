بعد التحديث: تردد قناة مكملين الجديد Mekameleen 2023 على النايل سات، تهتم قناة مكملين الفضائية بالشأن السياسي، وتعد واحدة من أكثر القنوات متابعة في الوطن العربي، حيث تقدم لمستمعيها عددًا متنوعًا من البرامج التي تغطي مختلف الأحداث والقضايا المهمة في الوطن العربي، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تردد قناة مكملين الجديد 2023 علي نايل سات، بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة ومكثفة للحصول على تردد قناة مكملين الجديد 2023 علي نايل سات.

تردد قناة مكملين الجديد 2023 علي نايل سات

وتتميز القناة بتخصصها في عرض آراء الشعب المصري، كما تتابع مشاكلهم وما يشعرون به، مما جعلها تكسب شعبية كبيرة داخل مصر وخارجها. وتمتلك القناة ترددات على المختلفة الأقمار الصناعية، مما يجعلها متاحة للمشاهدين في كافة أرجاء الوطن العربي، ومن أبزر برامجها: برنامج مع زوبع: ويقوم بتقديمه الدكتور حمزة زوبع، ويناقش البرنامج المشكلات والقضايا المطروحة في الشارع المصري، وبرنامج يستفتونك: هو برنامج يركز على الجانب الديني والإجابة على أسئلة المشاهدين الدينية، ومقدم البرنامج هو المذيع عصام العربي ومعه الشيخ عصام تليمة.

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تردد قناة مكملين الجديد Mekameleen 2023

وقناة مكملين الفضائية هي قناة مصرية مقرها تركيا، تقدم العديد من الأخبار والبرامج الاجتماعية التي تهم بشكل خاص الشوارع المصرية وكذلك الشوارع العربية والدولية بشكل عام، وتحاول قناة مكملين إيصال الحقيقة بوضوح دون تزوير ومبالغة، وتعرض العديد من الأغاني الوطنية التي تثير المشاعر الوطنية لدى المواطنين، كما تبث كل مظاهرات واحتجاجات معارضي النظامين المصري والعربي.

تردد قناة مكملين على نايل سات

وقناة مكملين الفضائية تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي، وتستخدم الأساليب الحديثة في بثها المباشر أو عبر شاشة التلفزيون، ومن الجدير بالذكر أن القناة تحتوي على الكثير من البرامج الأخرى في المجالات المختلفة مثل برنامج نبض مصر ، وفجر جديد، بالإضافة لبرنامج أسرار البيوت، وأيضا كلمتين ونص، وبرنامج طبعة جديدة ، بالإضافة لقضية اليوم وبرامج ملفات" برنامج «مصر النهاردة» مع محمد ناصر"، برنامج «مع زوبع» مع حمزة زوبع، وبرنامج «ألو مكملين» مع أحمد سمير، وبرنامج «ذكرى وعبرة» مع فاضل سليمان.

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تردد قناة مكملين الفضائية 2023 على جميع الأقمار القمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب FEC نايل سات 11411 / 11315 (H) 27500 أفقي 5/6 عرب سات 11142 / 10730 (V) 27500 عمودي 3/4 هوت بيرد 11471 / 12111 (V) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة مكملين hd على النايل سات