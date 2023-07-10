وقفة احتجاجية في صندلة ودعوات لإنزال أشد العقوبة بحق قاتل ديار العمري

شارك العشرات من عائلة أبناء الشهيد ديار العمري (20 عاما) وأهالي قريته صندلة وعدد من الناشطين والقيادات السياسية، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة المركزية في الناصرة، تزامنا مع جلسة المحكمة لتمديد اعتقال القاتل دنيس موكين (33 عاما) من سكان بلدة "غان نير" .

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور الشهيد العمري، وارتدوا ملابس سوداء تعبيرا عن حزنهم على جريمة قتل ابنهم، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات ورددوا هتافات تمجد الشهيد وأخرى تدعو لإنزال أشد العقاب بحق القاتل.

وفي السياق، قررت المحكمة تأجيل جلسة محكمة قاتل ديار العمري حتى 23 تموز/ يوليو المقبل الساعة التاسعة صباحا. وستصدر المحكمة قرارها بشأن التهمة الموجهة للقاتل وما إذا كان سيبقى رهن الاعتقال أو البحث عن بدائل للاعتقال.

وقدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، يوم 11 حزيران/ يونيو 2023،

وبعد اقتراف جريمة قتل العمري، أثبت توثيق مصور اعتداء المجرم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.

وزعم القاتل وهو جندي سابق في وحدة "غولاني" بجيش الاحتلال وقد عاد قبل أيام من خدمته كجندي احتياط، خلال التحقيق معه أنه "أطلق النار على عمري دفاعا عن النفس"، مدعيا أنه "تعرض لاعتداء وأطلق النار بعدما شعر بالخطر على حياته"؛ وذلك حسبما نقلت مصادر إسرائيلية.

وكان الآلاف قد شيعوا جثمان الشهيد ديار العمري (20 عاما)، في بلدة صندلة، عصر يوم الأحد الموافق 7 أيار/ مايو 2023، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

وشهدت القرية في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على جريمة قتل ابنها الشاب العمري، برصاص الشاب اليهودي بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من القرية، مساء يوم السبت الموافق 6 أيار/ مايو 2023.