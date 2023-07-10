اصابتان بجريمة اطلاق نار في أم الفحم

أُصيب شخصان بجراح، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة أم الفحم، مساء اليوم، الإثنين.

وجاء في التفاصيل أن شخصين، استُهدفا بإطلاق نار من قبل مجهولين، في المدينة ما أسفر عن إصابتهما بجراح متوسطة الخطورة.

وقّدم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهما للمشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

يأتي ذلك فيما قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد أربعة متهمين من سكان أم الفحم وكفر قرع، بتهمة قتل المرحوم محمد جبارين من سكان قرية زلفة إثر خلاف بين عائلة إغبارية وعائلة جبارين وانتقامًا لوفاة والد اثنين من المتهمين، هو محمد إغبارية، الذي قُتل رميًا بالرصاص في أم الفحم.

وفي الشهر الماضي، قتل الشاب محمد أشرف جبارين (24 عاما)، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في منطقة العيون في مدينة أم الفحم.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية الآن، إلى 109 قتلى خلال نصف عام لتتساوى مع حصيلة ضحايا العام الماضي، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.