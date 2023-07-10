نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

عقدت نقابة المهن الطبية الفنية اليوم العلمي الثالث لتخصص التخدير والإنعاش.

وحضر اليوم العلمي نقيب المهن الطبية المساعدة، أ. عماد العالول، ود. سهيل الهندي رئيس تجمع النقابات المهنية بغزة، وعددًا كبير من الأكاديمين وأطباء التخدير والأخصائيين.

وافتتح النقيب أ. عماد العالول اليوم العلمي، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بالجوانب العلمية النظرية والتطبيقية في التخصصات الطبية المساعدة والذي يعود بالنفع على جودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد على حرص نقابة المهن الطبية المساعدة على صقل مهارات أبناءها وتطوير قدراتهم، مثنيًا على حرص أبناء مهنة التخدير والإنعاش على الارتقاء بقدراتهم وخبراتهم في شتى جوانب مهنتهم.

وأثنى العالول على الحضور المميز لليوم العلمي، مرحبًا بكافة الحضور وعلى رأسهم رئيس تجمع النقابات المهنية، د. سهيل الهندي، وأعضاء الهيئة الإدارية واللجنة العلمية القائمة على هذا اليوم العلمي.



بدوره أثنى د. سهيل الهندي على الجهود المبذولة على انجاح هذا اليوم وعلى أهمية مثل هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية التي من شأنها الارتقاء بالمهنة وخدمة أبناء شعبنا.

وكان اليوم العلمي عبارة عن جلستين في يوم واحد حيث ترأس الجلسة الأولى أ. صالح العربي وبعضوية كل من أ.سعد الدين أبو شعبان، أ. جهاد علوان، أ. نزيه أبو خاطر، والجلسة الثانية التى ترأسها أ. جهاد علوان وبعضوية كل من أ. عبد المجيد عطا الله أ. تيما عطا الله أ. محمد نبهان.

وبعد انتهاء الجلستين تم مناقشة ما ورد فيه ومن ثم الخروج بالتوصيات الخاصة باليوم العلمي والتي سيتم رفعها للمختصين في وزاره الصحة.











