بالفيديو "كتيبة العياش" بجنين تعلن استهداف مستوطنة"شاكيد" بصاروخين

أعلنت كتيبة العياش، اليوم الاثنين، عن تمكن مجاهديها من استهداف مغتصبة "شاكيد" غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بصاروخين من طراز قسام (1).

وأوضحت الكتيبة، أن اطلاق الصاروخين جاء في إطار معركه الاعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات مع هذا العدو الغاصب، ورداً على جرائم العدو بحق أهالي، مخيم جنين ورداً على استهداف الحرائر.

وأكدت على أنه برغم الظروف الأمنية المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أن الكتيبة تواصل التطوير والإعداد وتواصل الليل بالنهار لنذيق العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش..

وأضافت أن الاعداد والتطوير مستمر، والقادم أعظم بإذن الله".