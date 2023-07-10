بالفيديو "كتيبة العياش" بجنين تعلن استهداف مستوطنة"شاكيد" بصاروخين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:02 م
10 يوليو 2023
اطلاق صاروخ من جنين اليوم 2023
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أعلنت كتيبة العياش، اليوم الاثنين، عن تمكن مجاهديها من استهداف مغتصبة "شاكيد" غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بصاروخين من طراز قسام (1).

وأوضحت الكتيبة، أن اطلاق الصاروخين جاء في إطار معركه الاعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات مع هذا العدو الغاصب، ورداً على جرائم العدو بحق أهالي، مخيم جنين ورداً على استهداف الحرائر.

وأكدت على أنه برغم الظروف الأمنية المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أن الكتيبة تواصل التطوير والإعداد وتواصل الليل بالنهار لنذيق  العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش..

وأضافت أن الاعداد والتطوير مستمر، والقادم أعظم بإذن الله".

 

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