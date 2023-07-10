الجهـاد الإسـلامـي تنعى الشهيد بلال قدح وتؤكد أن دم الشهداء سيكتب نصراً مؤزراً لشعبنا

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين10/7/2023م، الشهيد بلال إبراهيم قدح (33 عاماً)، والذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب المدخل الجنوبي لقرية دير نظام برام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وعزت حركة الجهاد في بيان لها، عائلة الشهيد وأهالي في رام الله الصمود، مؤكدةً استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم على الارض والمقدسات.

وشدّدت على أن "دم الشهداء سيكتب نصراً مؤزراً للشعب ومقاومينا الذين يواصلون درب الاشتباك حتى الحرية والخلاص".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صـادر عـن حركـة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسـطـيـن

ننعى الشهيد إبراهيم قدح من رام الله ونؤكد استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: بلال إبراهيم قدح (33 عاماً)، من رام الله، والذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب المدخل الجنوبي لقرية دير نظام برام الله.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في رام الله الصمود، لنؤكد استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم على أرضنا ومقدساتنا، وإن ودم الشهداء سيكتب نصراً مؤزراً لشعبنا ومقاومينا الذين يواصلون درب الاشتباك حتى الحرية والخلاص.

حـركـة الجـهـاد الإسـلامـي فـي فلسـطـيـن – الضفـة الغربـيـة

الاثنين 22 ذو الحجة 1444هـ، 10 يوليو 2023م