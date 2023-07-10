لحظة بلحظة.. سعر الدولار والدينار مقابل الشكيل اليوم الاثنين 10-7-2023

سعر صرف الدولار الامريكي والدينار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين 10-7-2023 لحظة بلحظة، إذ تشهد عمليات الصرف، ارتفاعًا ملحوظًا.

وتسجل العملات الأجنبية، في الأيام الأخيرة ارتفاعا امام الشيكل، وهذا يعود إلى أسباب متعلقة بداخل الكيان.

وتشمل هذه الأسباب، المظاهرات المستمرة ضد خطة "الإصلاح القضائي"، والتوتر الأمني الذي يتصاعد وينخفض بين الحين والأخر، الامر الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين لأموالهم من السوق.

وتترنح أسعار الصرف امام الشيكل، وفقًا لهذه الظروف.

سعر الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الاثنين 10-7-2023

أولا: سعر صرف الدولار مقابل 3.72 شيكل

ثانيا: سعر صرف الدينار مقابل 5.25 شيكل

ثالثا: سعر صرف اليورو مقابل 4.08 شيكل

رابعا: سعر صرف الجنيه المصري مقابل 0.12 شيكل .



