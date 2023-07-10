"الأونروا" توضح أخر المستجدات بشأن المساعدات المالية لمتضرري جنين

أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة "، اليوم الاثنين، عن أخر المستجدات بشأن المساعدات المالية التي تقدمها وكالة الغوث لمتضرري العدوان الاسرائيلي على جنين.

وقال أبو حسنة، في تصريحات صحفية: إن "الوكالة في مرحلة إحصاء وتقييم للأضرار داخل مخيم جنين نتيجة العدوان الصهيوني لبحث مدى حجم الدمار وحصره، والتقييم مستمر، فهناك 900 بيت تضررت من العدوان وهذا عدد كبير جدًا".

وأضاف أن "الاونروا "ستبدأ الفترة القادمة في تقديم مساعدات نقدية تشمل في بدل إيجار للعائلات التي أصبحت بيوتها غير صالحة للسكن نتيجة العدوان.

وأشار أبو حسنة، إلى أن لدى وكالة الغوث المنحة الاماراتية لإعادة إعمار المخيم، مؤكدًا أنها ستبدأ في العمل على الإعمار وفقًا للبروتوكول الخاص بذلك.

وأكد أن الوكالة تقدَّم للفئات الأشد فقرًا بصورة منتظمة، إلى جانب الخدمات التي تشمل مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني.