سعر الذهب اليوم في فلسطين 2023- سعر الذهب بالدينار والشيكل- مع الاقبال على الصيف الذي يعتبر سوق منعش للذهب في فلسطين، يسأل كثيرون عن سعر الذهب اليوم في فلسطين 2023- سعر الذهب بالدينار والشيكل، لذا نحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدينار.

سعر الذهب اليوم في فلسطين 2023

ونقدم لكم سعر الذهب في فلسطين 2023، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، والمستثمرين، كون أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

وقد شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم، تغيرات جديدة في سعر جرام الذهب بالأسواق الفلسطينية، حيث أن الذهب عالمياً يمكن أن يرتفع سعره أو ينخفض ​​اعتماداً على بعض العوامل وهي: سعر برميل النفط: كلما ارتفع سعر برميل النفط عالميًا، ارتفع سعر الذهب في فلسطين أيضًا.

كذلك سعر الدولار: كلما انخفض ​​سعر الدولار الأمريكي، ارتفع معه سعر غرام الذهب في فلسطين بشكل عكسي. التغييرات السياسية: التغيرات في الحياة السياسية تؤثر بشكل مباشر على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي، مما تتسبب في انخفاض سعر الدولار الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر بيع وشراء الذهب اليوم في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 230.42 شيكل $61.94

سعر الذهب عيار 22 211.22 شيكل $56.77

اسعار الذهب عيار 21 201.62 شيكل $54.20

اسعار الذهب عيار 18 172.82 شيكل $46.45

سعر الذهب عيار 14 134.41 شيكل $36.13

سعر الذهب عيار 12 115.21 شيكل $30.97

اسعار أوقية الذهب 7,166 شيكل $1,926

اسعار جنيه الذهب 1,613 شيكل $433.56

اسعار كيلو الذهب 230,419 شيكل $61,936

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 يوليو 229.07 200.44 171.80 133.62 114.53

8 يوليو 229.10 200.47 171.83 133.64 114.55

7 يوليو 228.55 199.99 171.42 133.32 114.28

6 يوليو 228.40 199.85 171.30 133.23 114.20

5 يوليو 227.87 199.39 170.91 132.93 113.94

4 يوليو 229.22 200.57 171.92 133.71 114.61

3 يوليو 228.12 199.61 171.09 133.07 114.06

2 يوليو 229.14 200.50 171.86 133.66 114.57

1 يوليو 229.18 200.54 171.89 133.69 114.59

30 يونيو 229.02 200.40 171.77 133.60 114.51