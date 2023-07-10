لجنة دعم الصحفيين تندد بتجديد محكمة الاحتلال منع الصحافية مجدولين حسونة من السفر

نددت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الاثنين 10/7/2023، من استمرار الاحتلال لاستخدام حجة المنع من السفر للإعلاميين والصحفيين، بهدف تقييد عملهم من جانب، وكأسلوب عقابي آخر لفرض السيطرة التامة على حريتهم في التنقل.

وقالت اللجنة إن محكمة الاحتلال جددت منع الصحافية مجدولين حسونة مراسلة قناة "تي آر تي" التركية"، من السفر دون تهمة تذكر لأمد غير معلوم.

وقالت الصحافية مجدولين على صفحتها على الإنستغرام :" لقد تم تجديد منعي من السفر لأمد غير معلوم، ملف سري، تهمة سرية، ترهيب وظلم لا يطاق".

وأضافت:" النفسية تعبانة وبحاجة لمساحة، خاصة وأن أربع سنوات مرت علي مع كل هذا الظلم، وكانت هذه المحكمة صفعة جديدة لأتخذ أهم قرار في حياتي".

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25 تموز/يوليو 2022، جددت منع مراسلة قناة "TRT" التركية الصحافية مجدولين حسونة من السفر عبر معبر الكرامة إلى الأردن، من دون توضيح الأسباب.

وتخضع حسونة، لمنع من السفر إلى خارج الضفة الغربية بموجب قرار اتخذته أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية في أغسطس/آب 2019.

وكانت قد منحت منظمة "مراسلون بلا حدود" الصحافية حسونة، جائزة الصحفي الحر لعام 2021 ، ولم تتمكن من السفر لاستلام جائزتها بسبب المنع الإسرائيلي لها وتقييد حرية التنقل والحركة.

وترى لجنة دعم الصحفيين، أن منع السفر للصحفيين من جديد يرتقي للعقاب الجماعي ومس بحق أساسي مكفول بالقانون الدولي والإنساني ومس مباشر بالحق في السفر وحرية الحركة، والتنقل، والعمل، والتواصل الاجتماعي والعيش بحرية.